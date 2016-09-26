 Gökhan, Kiev maçında zor – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Gökhan, Kiev maçında zor

    Gökhan, Kiev maçında zor
    Siyah-beyazlı takıma Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Tecrübeli sağ bek Galatasararay derbisini ağrılarla tamamlamıştı. Sağ baldırında sorun yaşayan yıldızın durumunun, yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı, ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Gökhan'ın tedavisine hemen başlandığı ve hafta sonundaki Rizespor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı gelen haberler arasında.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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