Gökhan, Kiev maçında zor

Siyah-beyazlı takıma Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Tecrübeli sağ bek Galatasararay derbisini ağrılarla tamamlamıştı. Sağ baldırında sorun yaşayan yıldızın durumunun, yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı, ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Gökhan'ın tedavisine hemen başlandığı ve hafta sonundaki Rizespor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı gelen haberler arasında.