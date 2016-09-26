 Gençler Sarıyer’de misafir edecek – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Gençler Sarıyer’de misafir edecek

    Gençler Sarıyer’de misafir edecek
    U-21 Takımı da Gençler Ligi'nin 2. haftasında yine çarşamba günü Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Gençler Ligi'ndeki mücadele için biletler ücretsiz ve stat girişinde görevlilerden temin edilebilecek. Siyah-beyazlı takım, grubun ilk maçında, geçen senenin çeyrek finalisti ile deplasmanda 0-0 kalmıştı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:01
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