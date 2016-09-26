Gelsin 3.5 milyon euro!
Almanya’daki bir Beşiktaş kongre üyesi, Gomez’in bonservis bedelinin 1.1 milyon euro değil 7 milyon euro olduğunu belgeledi. Kulübün eline geçen belgeler İtalyanlar’ın planlarını bozdu.
Beşiktaş'ta geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mario Gomez'in gidişi kadar, Fiorentina'dan Wolfsburg'a transferi de büyük olay olmuştu. İtalya'dan kiralanan Gomez'in sözleşmesinde "Sonraki satıştan Beşiktaş yüzde 50 pay alacaktır" yazıyordu. Bu satıştan iyi bir gelir bekleyen Kara Kartal, Fiorentina'nın "1.1 milyon euro'ya sattık" açıklaması üzerine Beşiktaş, işin peşine düşmüştü. İtalyanların sahtekarlığını Almanya'da yaşayan M.K. isimli bir kongre üyesi ortaya çıkarıp, belgeledi. İşte İtalyanların kurnazlığı ve madde madde yaşananlar:
1) Beşiktaşlı bir kongre üyesi, "Gomez'i 1.1 milyon euro'ya sattık" diyen Fiorentina'nın, kalan 5.9 milyon euro için sözleşmeye "Wolfsburg ile özel maç yapılacak ve bu para maç karşılığında tahsil edilecektir" diye bir madde koyduğu duyumunu aldı.
2) M.K. isimli kongre üyesinin başvurduğu Alman Futbol Federasyonu, talebi Bundesliga Kulüpler Birliği'ne yönlendirdi. Bundesliga Kulüpler Birliği, Mario Gomez'in transferi için Wolfsburg'un Fiorentina'ya 7 milyon euro ödediğini bildiren bir yazı gönderdi.
3) Galatasaray maçı öncesi Almanya'ya giden Başkan Fikret Orman, bu kongre üyesiyle görüşüp yazışmaları teslim aldı ve Wolfsburg Kulübü ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
4) Beşiktaş, gelişmeler üzerine Almanya Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nden resmi transfer belgelerini istedi. Bir-iki hafta içinde resmi evraklar kulübe ulaşacak. İtalyanların oyununu bozan Kartal'ın, Gomez'den 3.5 milyon euro alması neredeyse kesinleşti.
ADRES FIFA OLACAK
Gomez konusunda yaşanan bu karmaşada hukuk kurulunun süreci tamamlamasıyla beraber önce Fiorentina'dan paylarına düşen 3.5 milyon euro'yu ödemesini talep edecek olan siyah-beyazlılar İtalyanların hayır cevabını vermesi halinde evrakları hemen FIFA ve UEFA'ya gönderecek.
1) Beşiktaşlı bir kongre üyesi, "Gomez'i 1.1 milyon euro'ya sattık" diyen Fiorentina'nın, kalan 5.9 milyon euro için sözleşmeye "Wolfsburg ile özel maç yapılacak ve bu para maç karşılığında tahsil edilecektir" diye bir madde koyduğu duyumunu aldı.
2) M.K. isimli kongre üyesinin başvurduğu Alman Futbol Federasyonu, talebi Bundesliga Kulüpler Birliği'ne yönlendirdi. Bundesliga Kulüpler Birliği, Mario Gomez'in transferi için Wolfsburg'un Fiorentina'ya 7 milyon euro ödediğini bildiren bir yazı gönderdi.
3) Galatasaray maçı öncesi Almanya'ya giden Başkan Fikret Orman, bu kongre üyesiyle görüşüp yazışmaları teslim aldı ve Wolfsburg Kulübü ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
4) Beşiktaş, gelişmeler üzerine Almanya Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nden resmi transfer belgelerini istedi. Bir-iki hafta içinde resmi evraklar kulübe ulaşacak. İtalyanların oyununu bozan Kartal'ın, Gomez'den 3.5 milyon euro alması neredeyse kesinleşti.
ADRES FIFA OLACAK
Gomez konusunda yaşanan bu karmaşada hukuk kurulunun süreci tamamlamasıyla beraber önce Fiorentina'dan paylarına düşen 3.5 milyon euro'yu ödemesini talep edecek olan siyah-beyazlılar İtalyanların hayır cevabını vermesi halinde evrakları hemen FIFA ve UEFA'ya gönderecek.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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