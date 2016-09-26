Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında oynanacak karşılaşmayı Felix Zwayer yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında Beşiktaş ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak maçı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Çarşamba günü Vodafone Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer düdük çalacak.
Maçta, Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yardımcı hakem olarak görev alırken, ilave yardımcı hakemlik görevini Daniel Siebert ve Sascha Stegemann yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Markus Hacker olacak.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:28
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Yorum
Rallici Mustafa Denizli leşini de gördük bir maçta kötü hoca olur haftaya kazanır iyi hoca olur Türkiye burası boş boş konuşmayın bence hoca hakkında .
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Yorum
skrtrl Beşiktasın sahasında beşiktaş son anda BERABERLİĞİ ZOR YAKALIYOR. Ama büyük hoca Şenol Güneş kötü hoca Riekering öyle mi? bırakın bu işleri kardeşim. Maç bitiyor herkes Beşiktaşın başarısından Şenol Güneşin dehasından bahsediyor. Yuh artık. İnsaf. Ben de diyorum ki bu beşiktaş bu futbolla asla şampiyon olamaz. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Gözle görünen klavuz istemez kardeşim.
- ‘Aynı oyunla 3 puanı alırız’
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Yorum
ercü beşiktaşın sorunu şenol güneş yanlış takımla başladı. taliska , abu bakarla başlaması lazım. cenk topuz çok gol kaçırıyor. ancak yedek olur. mario gomez aranıyor.
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