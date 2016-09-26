Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında Beşiktaş ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak maçı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Çarşamba günü Vodafone Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer düdük çalacak.

Maçta, Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yardımcı hakem olarak görev alırken, ilave yardımcı hakemlik görevini Daniel Siebert ve Sascha Stegemann yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Markus Hacker olacak.