 Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu

    Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu

    Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ile Dinamo Kiev arasında oynanacak karşılaşmayı Felix Zwayer yönetecek.

    Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak maçı Almanya Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Çarşamba günü Vodafone Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer düdük çalacak.

    Maçta, Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yardımcı hakem olarak görev alırken, ilave yardımcı hakemlik görevini Daniel Siebert ve Sascha Stegemann yapacak.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Markus Hacker olacak.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:28
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