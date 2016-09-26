 D. Kiev biletleri satışa çıkarıldı – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    D. Kiev biletleri satışa çıkarıldı

    D. Kiev biletleri satışa çıkarıldı
    Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında karşılaşacağı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev maçının biletleri dün satışa çıkarıldı. Passolig uygulamasının geçerli olacağı bilet satışları Vodafone Arena bilet satış gişesi, www.passo.com.tr internet portalından yapılıyor. Bilet fiyatları 130 TL ile 800 TL arasında değişiyor. 1903 Tribünü'nde yemekli bilet fiyatları da 800 TL ile 900 TL arasında.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:58
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