Çalıştığı teknik adamları anlattı

Profesyonel kariyeri boyuncu çalıştığı 4 teknik adam hakkında konuşun Oğuzhan'ın ilk değerlendirmesi Arsenal'de kendisini A takıma yükselten Arsène Wenger hakkında oldu. Altyapısında yetiştiği ve 16 yaşında katıldığı Arsenal'in kendisine çok büyük katkı yaptığını belirten Oğuzhan "Genç takıma alınmamın ardından neredeyse bütün sezon as takımla antrenmanlara çıktım. As takım ile iki kupa maçı oynayıp, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi maç kadrolarında yer buldum. Oradaki her antrenmanın bana çok ciddi katkısı oldu. Çok büyük ve güçlü bir akademisi var Arsenal'in. Tüm bu sistemde Arsene Wenger'in yeri çok ayrı. 20 yıldır orada ve hala aynı şevkle, istekle çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'a transfer olduğu ilk yıl Samet Aybaba ile çalışan Oğuzhan "Samet Aybaba bana saha içinde olduğu kadar dışarıda da çok yardımcı oldu. O zamana kadar İstanbul'da iki hafta bile kalmışlığım yoktu. Amsterdam doğumlu ve Londra'da yaşamış biri olarak buradaki ortama alışmam kolay olmadı. Bazen Trabzon'daki akrabalarımı görmeye ve Ankara'ya gidiyorudum ama Türkiye'deki ortama çok yabancıydım. Aybaba bu konuda bana hep yardımcı oldu." dedi.

Slaven Bilic için ise çok sıcak kanlı bir teknik adam belirten genç yıldız "Bazı hoacalar size yardımcı olur ancak mesafe koyarlar. Bilic öyle değildi. O hep yakındı. Arkadaş gibiydi. Sizin ihtiyacınız olan güveni aşılardı. Onun yanında her zaman rahattık. Yaptığımız şakalara her zaman açıktı. Bu bize hep daha fazla güven verdi." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş hakkında da övgü dolu sözler ile bahseden Oğuzhan, kendisinin şuan ki iyi futbolunun ana sebebi olarak gösterdi. Şenol Güneş'in kendisine güvendiğini ve bunu şansıda iyi değerlendirdiğini belirten milli oyuncu şunları söyledi:

"Şenol Güneş bana güvendi ve ben de bunu iyi değerlendirdim. Çok çalıştım. Bize her maçı kazanamnın ne kadar önemli olduğunu her antrenmanda söyledi, bu fikri bize açıladı. Benim yetişkin bir insan olmamda Şenol Güneş'in payı çok büyük. Onunla çalışmaya başladıktan sonra saha içinde çok daha fazla sorumluluk almaya başladım. Onunla çalıştığım ve şampiyonluk kazandığımız sezon benim kariyerimin en iyi sezonuydu. Ben de takıma verdiğim katkıyla onun bana olan güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum"