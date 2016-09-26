Beşiktaş'ta Dinamo Kiev maçı hazırlıkları
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında 28 Eylül Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
İlk bölümde pas, top kontrolü ve 5'e 2 çalışma yapan siyah-beyazlıların minik kale maç oynadığı aktarıldı. Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar sonrası çift kale taktik maçla tamamlandığı kaydedildi.
Çalışmayı, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği vurgulandı.
Beşiktaş, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, idman öncesi tesislerde düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
QUARESMA'YA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Siyah-beyazlı oyuncular, Dinamo Kiev karşılaşması öncesi Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'nın doğum günü kutlamasıyla moral buldu.
Oyuncuların, antrenman öncesinde, 26 Eylül 1983 doğumlu Quaresma'nın doğum günü kutlamasında bir araya geldiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun doğum günü, kesilen pastayla kutlandığı ve Şenol Güneş'in Quaresma'ya mutluluklar dilediği vurgulandı.
Doğum gününde kısa bir konuşma yapan Ricardo Quaresma'nın ise "Burada kupalar ve başarılar kazanmaya devam etmek istiyorum. Bu taraftar bunu hak ediyor. Haydi antrenmana." ifadeleriyle takım arkadaşlarını antrenmana davet ettiği aktarıldı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:42
- Cavanda ile yola devam
Toplam 6
Yorum
ferhat bncede cavanda cok iyi sabri gönderilmelı lınnes cavandanın yedegi
- "Şans değil yetenek"
Toplam 1
Yorum
Eses Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için gururluyuz.
- Katar gibiydi
Toplam 44
Yorum
GS hahahaha dembaba ya futbolu unutmuş yada yanlış bi macı izletmişler ona ben ilk yarıyı izledigimde GS sürekli gol kaçırıyordu ikinci yarı gs 2 0 ın üstüne yatmayı düşününce defans yapmayı becremeyen gs golü yedi panikledi ardındanda 2nciyi yedi dembaba bjkyi övüpgs yi yericem diye bukadar atmasyon yapılmaz :D gs skoru korumanın peşine düşmese 1 2 tane daha atardı bjk ye oda rikerinkin beceriksizliği yada tecrübesizliği dembaba boş konuşmussun
Beşiktaş'ta Dinamo Kiev maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.