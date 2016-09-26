 Beşiktaş'ta Dinamo Kiev maçı hazırlıkları – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    'ta Dinamo Kiev maçı hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Dinamo Kiev maçı hazırlıkları

    , Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında 28 Eylül Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan idmana sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup'un katılmadığı bildirildi.

    İlk bölümde pas, top kontrolü ve 5'e 2 çalışma yapan siyah-beyazlıların minik kale maç oynadığı aktarıldı. Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar sonrası çift kale taktik maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Çalışmayı, Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği vurgulandı.

    Beşiktaş, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, idman öncesi tesislerde düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

    QUARESMA'YA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
    Siyah-beyazlı oyuncular, Dinamo Kiev karşılaşması öncesi Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'nın doğum günü kutlamasıyla moral buldu.

    Oyuncuların, antrenman öncesinde, 26 Eylül 1983 doğumlu Quaresma'nın doğum günü kutlamasında bir araya geldiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun doğum günü, kesilen pastayla kutlandığı ve Şenol Güneş'in Quaresma'ya mutluluklar dilediği vurgulandı.

    Doğum gününde kısa bir konuşma yapan Ricardo Quaresma'nın ise "Burada kupalar ve başarılar kazanmaya devam etmek istiyorum. Bu taraftar bunu hak ediyor. Haydi antrenmana." ifadeleriyle takım arkadaşlarını antrenmana davet ettiği aktarıldı.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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