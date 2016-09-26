 Beşiktaş ara vermedi – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    ara vermedi

    Beşiktaş ara vermedi
    , Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. haftasında Dinamo Kiev ile çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmalar yapılan idman dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Kartal, hazırlıklarına bugün 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:00
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