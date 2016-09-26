‘Aynı oyunla 3 puanı alırız’
Savunmanın kilit adamı Marcelo Guedes, derbide zoru başardıklarını söyledi.
Brezilyalı futbolcu "2-0 geriden gelip puan almak her zaman zordur. Dinamo Kiev karşısında derbinin 2. yarısındaki oyunumuzu oynarsak 3 puanı kazanırız" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki stoper, Vodafone Arena'da kolay kolay maç kaybetmeyeceklerinin de altını çizerek "Stadımızın büyülü bir atmosferi var. Hem konum olarak hem de seyirci olarak nefes kesici. O statta kimle oynarsak oynayalım en az 1 puan alırız" ifadelerini kullandı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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