 Yenikapı ruhu – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Yenikapı ruhu

    Yenikapı ruhu

    Yasağın kalkmasıyla G.Saraylıların da geldiği derbide küfür-kavga yoktu. Birlik-beraberlik mesajları verilirken, ‘Yenikapı Ruhu’ yeniden canlandı.

    Vodafone Arena Stadı'nın tribünleri dün gece tam anlamıyla karnaval alanını andırıyordu. Derbinin başlamasına saatler kala stada akın eden siyah-beyazlı taraftalar, derbi mücadelesini heyecanla beklediler. , bin 300 gün sonra Dolmabahçe'de bir derbi karşılaşmasında sahada yer alırken, hınca hınç dolan Vodafone Arena'daki yoğunluk nedeniyle taraftarların girişi sırasında bazı turnikelerde teknik arızalar yaşandı.

    YENİ MARŞLA COŞTULAR
    Toplam 37 bin 390 kişinin izlediği karşılaşmanın başlangıç düdüğünden itibaren sonuna dek susmak bilmeyen Beşiktaşlılar, 'ın ilk devredeki 2 golüyle üzülse de 2. yarıda gelen gollerle iyice coştular. Taraftarlar, bestelenen yeni marşla büyük coşku yaşadı. En güzeli ise hiçbir olayın çıkmaması oldu. İki takım taraftarı küfürsüz, kavgasız bir derbi yaşattı. Birlik-beraberlik ve dostluk mesajları verilirken, 'Yenikapı Ruhu' yeniden canlandı...

    KARDEŞ KARDEŞ MAÇ İZLEDİLER...
    Mesaj yerine gitti, iki takım taraftarları hiçbir taşkınlık yapmadan dostça ve kardeşçe bir maç izlettirdi. Sadece takımlarını destekleyen tribünler, bundan sonrası için güzel bir örnek oldu. Vodafone Arena'da renkli görüntüler oluştu.

    TUVALETTE YAKALANDILAR
    Derbi karşılaşması öncesinde 15 taraftar tuvalette gözaltına alındı. Vodafone Arena Stadı Toto Tribünü tarafında bulunan kilitli kapıları kırarak stada giren ve biletleri olmadığı için tuvalette saklanan 15 taraftar, emniyet güçleri tarafından tespit edildi. Gözaltına alınan taraftarlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Fatih DOĞAN
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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