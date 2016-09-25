Yenikapı ruhu
Yasağın kalkmasıyla G.Saraylıların da geldiği derbide küfür-kavga yoktu. Birlik-beraberlik mesajları verilirken, ‘Yenikapı Ruhu’ yeniden canlandı.
YENİ MARŞLA COŞTULAR
Toplam 37 bin 390 kişinin izlediği karşılaşmanın başlangıç düdüğünden itibaren sonuna dek susmak bilmeyen Beşiktaşlılar, Galatasaray'ın ilk devredeki 2 golüyle üzülse de 2. yarıda gelen gollerle iyice coştular. Taraftarlar, bestelenen yeni marşla büyük coşku yaşadı. En güzeli ise hiçbir olayın çıkmaması oldu. İki takım taraftarı küfürsüz, kavgasız bir derbi yaşattı. Birlik-beraberlik ve dostluk mesajları verilirken, 'Yenikapı Ruhu' yeniden canlandı...
KARDEŞ KARDEŞ MAÇ İZLEDİLER...
Mesaj yerine gitti, iki takım taraftarları hiçbir taşkınlık yapmadan dostça ve kardeşçe bir maç izlettirdi. Sadece takımlarını destekleyen tribünler, bundan sonrası için güzel bir örnek oldu. Vodafone Arena'da renkli görüntüler oluştu.
TUVALETTE YAKALANDILAR
Derbi karşılaşması öncesinde 15 taraftar tuvalette gözaltına alındı. Vodafone Arena Stadı Spor Toto Tribünü tarafında bulunan kilitli kapıları kırarak stada giren ve biletleri olmadığı için tuvalette saklanan 15 taraftar, emniyet güçleri tarafından tespit edildi. Gözaltına alınan taraftarlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Fatih DOĞAN
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:55
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Yenikapı ruhu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.