 U21’de Kartal – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    U21’de Kartal

    U21’de Kartal
    U21 beşinci hafta maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi. Siyah-beyazlı takımın gollerini Hamza ve Muhammed attı. G.Saray'ın tek sayısı Kerem'den geldi. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 13'e çıkarmayı başardı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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