 Tosic’ten asist siftahı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Tosic’ten asist siftahı

    Tosic’ten asist siftahı
    ve Akhisar maçlarında sergilediği futbolla dikkat çeken Tosic, G.Saray karşısında da takımın en iyilerindedi. Sırp futbolcu 4 atak kesme ile sahanın Sabri ile beraber en fazla atak kesen ismi olurken, Beşiktaş formasıyla ilk defa ligde asist yaptı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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