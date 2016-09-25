Son karar Fabricio

Şenol Güneş'in derbide kaleyi kime emanet edeceği de merak konusuydu. Siyah- beyazlı çalıştırıcı, kaptan Tolga Zengin'i yedek bekletip, geçen hafta olduğu gibi görevi Fabricio'ya verdi. Bekler de değişmedi; Gökhan Gönül'le Caner ilk 11'de sahaya çıktı.