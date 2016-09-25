 Son karar Fabricio – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Son karar Fabricio

    Son karar Fabricio
    Şenol Güneş'in derbide kaleyi kime emanet edeceği de merak konusuydu. Siyah- beyazlı çalıştırıcı, kaptan Tolga Zengin'i yedek bekletip, geçen hafta olduğu gibi görevi Fabricio'ya verdi. Bekler de değişmedi; Gökhan Gönül'le Caner ilk 11'de sahaya çıktı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
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