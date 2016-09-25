 Panik içindeydik rahat değildik – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Panik içindeydik rahat değildik

    Panik içindeydik rahat değildik

    “Onlar bize zaten baskı yapmaz ama ilk gol bizi olumsuz etkiledi Ardından 8 oyuncu karşılarken gol yedik. İkinci yarıda iyiydik”

    'ın hocası Şenol Güneş, derbisinin ardından ilk yarıda takımını tanıyamadığını söyledi. İlk yarıda kötü oynadıklarını belirten Güneş, "İlk yarı oyunumuzda kopukluk vardı. Hücumda çoğalamadık, rakibin sahayı kullanmasına izin verdik. Yediğimiz ilk golde hatalar ve şanssızlık var. Yiyeceğimiz bir gol değildi. O gol bizi geri itti. İkinci gol de bizim hatamız. 8 oyuncu karşılarken gol yedik" dedi.

    FARKLI YENİLİRDİK
    İkinci yarıda çok iyi oynadıklarını belirten kurt hoca, "İlk yarıda yaptığımızı tersini yaparak etkili olmaya çalıştık. Hem baskı yaptık hem de rakipten daha çok pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda bir tane uzaktan şutları var. Golü bulsak 3-2 alırdık. İlk yarıdaki gibi devam etsek fark yerdik" diye konuştu.

    Güneş şöyle devam etti: "Hücuma giderken etkili şekilde atağı bitirir ve çabuk dönerseniz her şey yolunda gider. İkinci yarıda bu oldu ama ilk yarıda olmadı. İki forvetle oynadık, yendik de diyebilirsiniz. İlk yarıda panik içindeydik ve rahat değildik. Onlar bize zaten baskı yapmaz ama ilk gol bizi etkiledi. İlk yarı berabere bitseydi, maç çok farklı olabilirdi. İkinci yarı iyiydik, ilk yarı çok kötüydük."

    BİZ BELİRLEMİYORUZ
    Çarşamba günkü Dinamo Kiev maçı hakkında konuşan Güneş, "Tarihleri biz koymuyoruz. Biz oynamaya çalışıyoruz. Hatalarıyla, sevaplarıyla güzel oyunumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz. Derbide yaptığımız hataları düzelteceğiz ve 3-4 günde bir maç oynayamaya alışacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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