Panik içindeydik rahat değildik
“Onlar bize zaten baskı yapmaz ama ilk gol bizi olumsuz etkiledi Ardından 8 oyuncu karşılarken gol yedik. İkinci yarıda iyiydik”
FARKLI YENİLİRDİK
İkinci yarıda çok iyi oynadıklarını belirten kurt hoca, "İlk yarıda yaptığımızı tersini yaparak etkili olmaya çalıştık. Hem baskı yaptık hem de rakipten daha çok pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda bir tane uzaktan şutları var. Golü bulsak 3-2 alırdık. İlk yarıdaki gibi devam etsek fark yerdik" diye konuştu.
Güneş şöyle devam etti: "Hücuma giderken etkili şekilde atağı bitirir ve çabuk dönerseniz her şey yolunda gider. İkinci yarıda bu oldu ama ilk yarıda olmadı. İki forvetle oynadık, yendik de diyebilirsiniz. İlk yarıda panik içindeydik ve rahat değildik. Onlar bize zaten baskı yapmaz ama ilk gol bizi etkiledi. İlk yarı berabere bitseydi, maç çok farklı olabilirdi. İkinci yarı iyiydik, ilk yarı çok kötüydük."
BİZ BELİRLEMİYORUZ
Çarşamba günkü Dinamo Kiev maçı hakkında konuşan Güneş, "Tarihleri biz koymuyoruz. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Hatalarıyla, sevaplarıyla güzel oyunumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz. Derbide yaptığımız hataları düzelteceğiz ve 3-4 günde bir maç oynayamaya alışacağız" ifadelerini kullandı.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:25
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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