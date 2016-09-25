 Orman, felçli taraftara gitti – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Orman, felçli taraftara gitti

    Orman, felçli taraftara gitti
    Kulübü Başkanı Fikret Orman, maganda kurşunuyla yaralanan ve boynundan aşağısı felç olan siyah-beyazlı takımın taraftarı Ahmet Emre Çavuş'u ziyaret etti. Orman'ın, doktoru ve ailesinden, Çavuş'un sağlık durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Çavuş'a siyah-beyazlı futbolcuların imzaladığı forma hediye edildi.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
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