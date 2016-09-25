 Oğuzhan pişmanlığı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Oğuzhan pişmanlığı

    Oğuzhan pişmanlığı
    'ta teknik direktör Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup-Talisca tercihini sakatlığı geçen Oğuzhan'dan yana kullandı. Ancak bir maç aradan sonra 11'e girip sahaya kaptan çıkan Ozi, hiçbir varlık gösteremeyince 46'da yerini Talisca'ya bıraktı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
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