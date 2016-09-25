Kıran kırana
Nefes kesen derbiye hızlı başlayan konuk ekip G.Saray, Eren ve Bruma’yla 2-0 öne geçti Kartal ikinci yarıda şahlandı. Marcelo ve Cenk Tosun’un golleriyle maç 2-2 sona erdi.
Süper Lig'in 5'inci haftasındaki derbibe Beşiktaş ile G.Saray Vodafone Arena'da 2-2 berabere kalarak, puanları paylaştı. Türkiye dün akşam nefesleri kesen bir derbi mücadelesi izledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf G.Saray oldu. Sarı-kırmızılılar Eren Derdiyok'un 8'inci dakikadaki golüyle öne geçerken, Bruma da ilk yarının bitmesine dakikalar kala attığı jeneriklik golle takımını 2-0 öne geçirdi. G.Saray, ilk devre oynadığı etmili futbol ve bulduğu gollerle soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.
GÜNEŞ'İN YERİNDE HAMLELERİ
İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. İlk yarıda etkisiz kalan Oğuzhan ve Olcay'ı kenara alarak Talisca ve Aboubakar'ı sahaya süren teknik direktör Güneş'in planı tıkır tıkır işledi. 73'te Marcelo aradaki farklı bire indiren gole atarken, 78'de de siyah-beyazlıların gol makinesi Cenk Tosun skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne oldu. İki takım da önemli pozisyonları gole çeviremeyince zorlu karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
GÜNEŞ'İN YERİNDE HAMLELERİ
İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. İlk yarıda etkisiz kalan Oğuzhan ve Olcay'ı kenara alarak Talisca ve Aboubakar'ı sahaya süren teknik direktör Güneş'in planı tıkır tıkır işledi. 73'te Marcelo aradaki farklı bire indiren gole atarken, 78'de de siyah-beyazlıların gol makinesi Cenk Tosun skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne oldu. İki takım da önemli pozisyonları gole çeviremeyince zorlu karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kıran kırana haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.