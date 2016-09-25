 Kim olduğumuzu herkese gösterdik – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kim olduğumuzu herkese gösterdik

    Kim olduğumuzu herkese gösterdik
    Derbi maçta 'ın 18 kişilik kadrosun alınmayan forveti Ömer Şişmanoğlu, iddialı konuştu. Ömer, "Çok güzel bir maç oldu. Birinci devre biraz kötü oynadık. Fakat Beşiktaş'ın kim olduğunu gösterdik ikinci devrede. Biz herkesi yenebiliriz. Kadroda olup olmamam konusunda karar hocamızın. Onun kararıdır, yüzde yüz kabul etmek gerekiyor" ifadesini kullandı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
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