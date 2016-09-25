 Kiev farklı yendi – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kiev farklı yendi

    Kiev farklı yendi
    Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Beşiktaş ile karşılaşacak Dinamo Kiev, ligde konuk olduğu Olimpik Donetsk'i 4-0 yendi. İtalyan devi Napoli ise sahasında Chievo'yu 2-0'lık skorla geçti.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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