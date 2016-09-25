 Kartal 2. yarıda – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kartal 2. yarıda

    Kartal 2. yarıda
    ilk yarıda etkili olamazken sadece 4 şut çekip bir kez kaleyi bulmuştu. G.Saray ise 12 şutta 6 isabet sağlayıp, 2 gol attı. Maçın ikinci yarısında ise bu kez Beşiktaş 12 şutta 6 isabet sağlayıp 2 gol atarken, G.Saray ise 5 şutta 3 isabet sağladı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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