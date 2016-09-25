 Karaborsa biletler dudak uçuklattı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Karaborsa biletler dudak uçuklattı

    Karaborsa biletler dudak uçuklattı
    Derbinin başlamasına saatler kala bilet fiyatları tavan yaptı. Karaborsaya düşen mücadelenin biletleri 500 TL ile bin TL arasında rakamlardan alıcı bularak dudak uçuklattı. Passolig tek geçişlik satış gişelerinin önünde karaborsa bilet satıldığı görüldü. Karşılaşmanın biletlerinin normal satış fiyatı 150 TL'den başlıyordu.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karaborsa biletler dudak uçuklattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle