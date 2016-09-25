Karaborsa biletler dudak uçuklattı

Derbinin başlamasına saatler kala bilet fiyatları tavan yaptı. Karaborsaya düşen mücadelenin biletleri 500 TL ile bin TL arasında rakamlardan alıcı bularak dudak uçuklattı. Passolig tek geçişlik satış gişelerinin önünde karaborsa bilet satıldığı görüldü. Karşılaşmanın biletlerinin normal satış fiyatı 150 TL'den başlıyordu.