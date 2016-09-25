 Hocaların ikramı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Hocaların ikramı

    Hocaların ikramı

    İlk yarı doğruları Riekerink yaptı, ikinci yarı ise Şenol Güneş... Beraberlik normal sonuç.

    Sahaya doğru bir onbir çıkaran Riekerink, sahaya yanlış bir onbir çıkaran Şenol Güneş... Skor: 2-0. İkinci yarı doğru oyuncu değişikleri yapan ve yanlışlarından dönen Şenol Güneş; Şenol Güneş'in yaptığı hamleleri ve doğruları sadece seyreden ve hiçbir şey yapamayan Riekerink...
    Bu sefer ; 2-0.
    Birisi eşeği kaybettirdi, sonra buldurdu, sevindirdi. Diğeri eşeği kaybetmedi, sevindirdi.
    Sonra kaybetti, taraftarını üzdü.
    Malesef diyorum teknik adamlar bazen duygusal işler yapıyorlar. duygusallığı ve dikkatsizliği kaldırmıyor. Her an dikkatli olacaksınız.
    Bazen senin ne yaptığın da kafi gelmiyor. Karşı taraf ne yaptı, ne yapıyor, onun hamlesine senin ne yapman lazım...
    Tam derslik bir maç oldu.
    İlk devre istediği gibi oynadı. Beşiktaş da Galatasaray'ın istediği gibi oynadı. İkinci yarı tam tersi oldu. Bu tamamen teknik adamlarla ilgiliydi. Bir teknik adamın maçın üzerindeki etkisi ne olur, ne olamaz dün gece bunları yaşadık.
    Galatasaray 2-0 galip... İkinci yarıya başlıyorsun... Biraz dikkatli top kullansalar maçı 3, 4 yaparlar.
    Ama orta alan çöktü Galatasaray'da.
    Bir türlü de toparlanamıyor.
    Ve gol geliyorum diye bağırmaya başlıyor. Ve bağıra bağıra geliyor.

    CENK'E YAKIŞMIYOR
    Cenk Tosun, Beşiktaş'ta hâlâ daha yerinde banko olamadığı için huzursuz. Saçma sapan işler yapıyor. En büyük yaptığı saçmalıklar kendisini yere atıp pozisyon dilenciliği yapması. Cenk kardeşim; tabanca gibi fiziğin var. Sana yerde sürünmek yakışıyor mu? Çarpsan iki kişiyi yerle bir edersin. Hakemden pozisyon dilenme!.. Bruma'nın şekli belli. Çok büyük bir kabiliyet. Aslında bu oyuncudan Galatasaray istediği gibi faydalanamıyor. Bu oyuncuyu sahada ona göre kullanmak lazım. Ona yardım etmek lazım. Bruma düzgün bir Avrupa takımına giderse çok daha farklı işler yapabilir. Ama Galatasaray'da bundan fazla olmaz. Sneijder ve Selçuk'un 90 dakikayı çıkaracak fizik güçleri yok. Aynı şeyleri Yasin için de söyleyebiliriz. Yani Galatasaray'ın fizik olarak daha kat edeceği yollar var. Bu konuda Beşiktaş dün gece Galatasaray'a göre daha iyiydi.

    DİĞERİNE YAZIK OLURDU
    Galatasaray defansı bir gol yiyor; yan top. İki Beşiktaşlı kafaya çıkmışlar bir Allah'ın kulu Galatasaraylı yanlarında yok. İlk yarı Galatasaray'ın oyununa tepki koyan bir Beşiktaşlı oyuncu yok, bırakın takımı... Sosa'nın yerine Oğuzhan oynuyor, Gomez'in yerine Cenk. Neredeler? Hikaye...
    Zemin çok güzel. Atmosfer de güzel. Dört gollü bir maç. Peki maçın hakkı neydi? Bence beraberlikti.
    Son iki dakikada iki taraf da alabilirdi.
    Ama biri alsaydı diğerine yazık olurdu. Hem takım açısından, hem teknik direktörler açısından.

    HAKEM SKORU ETKİLEMEDİ
    Böyle bir derbide hakem oyunu çomaklamadan, mümkün olduğu kadar yakından izleyerek genelde doğru kararlar verdi. Bir iki pozisyon tartışılabilir, o da bu tip maçlarda çok doğaldır. Ama hakemin üzerine yıkılacak bir maç olmadı. Maç başlayana kadar misafir seyirci ile ev sahibi arasında bir olay haberi gelmedi. İnşallah bu yazıyı yazdıktan sonra da gelmez.
    Herkes deplasmana gider.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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