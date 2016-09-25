Hocaların ikramı
İlk yarı doğruları Riekerink yaptı, ikinci yarı ise Şenol Güneş... Beraberlik normal sonuç.
Bu sefer Beşiktaş; 2-0.
Birisi eşeği kaybettirdi, sonra buldurdu, sevindirdi. Diğeri eşeği kaybetmedi, sevindirdi.
Sonra kaybetti, taraftarını üzdü.
Malesef diyorum teknik adamlar bazen duygusal işler yapıyorlar. Futbol duygusallığı ve dikkatsizliği kaldırmıyor. Her an dikkatli olacaksınız.
Bazen senin ne yaptığın da kafi gelmiyor. Karşı taraf ne yaptı, ne yapıyor, onun hamlesine senin ne yapman lazım...
Tam derslik bir maç oldu.
İlk devre Galatasaray istediği gibi oynadı. Beşiktaş da Galatasaray'ın istediği gibi oynadı. İkinci yarı tam tersi oldu. Bu tamamen teknik adamlarla ilgiliydi. Bir teknik adamın maçın üzerindeki etkisi ne olur, ne olamaz dün gece bunları yaşadık.
Galatasaray 2-0 galip... İkinci yarıya başlıyorsun... Biraz dikkatli top kullansalar maçı 3, 4 yaparlar.
Ama orta alan çöktü Galatasaray'da.
Bir türlü de toparlanamıyor.
Ve gol geliyorum diye bağırmaya başlıyor. Ve bağıra bağıra geliyor.
CENK'E YAKIŞMIYOR
Cenk Tosun, Beşiktaş'ta hâlâ daha yerinde banko olamadığı için huzursuz. Saçma sapan işler yapıyor. En büyük yaptığı saçmalıklar kendisini yere atıp pozisyon dilenciliği yapması. Cenk kardeşim; tabanca gibi fiziğin var. Sana yerde sürünmek yakışıyor mu? Çarpsan iki kişiyi yerle bir edersin. Hakemden pozisyon dilenme!.. Bruma'nın şekli belli. Çok büyük bir kabiliyet. Aslında bu oyuncudan Galatasaray istediği gibi faydalanamıyor. Bu oyuncuyu sahada ona göre kullanmak lazım. Ona yardım etmek lazım. Bruma düzgün bir Avrupa takımına giderse çok daha farklı işler yapabilir. Ama Galatasaray'da bundan fazla olmaz. Sneijder ve Selçuk'un 90 dakikayı çıkaracak fizik güçleri yok. Aynı şeyleri Yasin için de söyleyebiliriz. Yani Galatasaray'ın fizik olarak daha kat edeceği yollar var. Bu konuda Beşiktaş dün gece Galatasaray'a göre daha iyiydi.
DİĞERİNE YAZIK OLURDU
Galatasaray defansı bir gol yiyor; yan top. İki Beşiktaşlı kafaya çıkmışlar bir Allah'ın kulu Galatasaraylı yanlarında yok. İlk yarı Galatasaray'ın oyununa tepki koyan bir Beşiktaşlı oyuncu yok, bırakın takımı... Sosa'nın yerine Oğuzhan oynuyor, Gomez'in yerine Cenk. Neredeler? Hikaye...
Zemin çok güzel. Atmosfer de güzel. Dört gollü bir maç. Peki maçın hakkı neydi? Bence beraberlikti.
Son iki dakikada iki taraf da alabilirdi.
Ama biri alsaydı diğerine yazık olurdu. Hem takım açısından, hem teknik direktörler açısından.
HAKEM SKORU ETKİLEMEDİ
Böyle bir derbide hakem oyunu çomaklamadan, mümkün olduğu kadar yakından izleyerek genelde doğru kararlar verdi. Bir iki pozisyon tartışılabilir, o da bu tip maçlarda çok doğaldır. Ama hakemin üzerine yıkılacak bir maç olmadı. Maç başlayana kadar misafir seyirci ile ev sahibi arasında bir olay haberi gelmedi. İnşallah bu yazıyı yazdıktan sonra da gelmez.
Herkes deplasmana gider.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:24
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Hocaların ikramı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.