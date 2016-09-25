Hakemler mi? Yorumsuz!
Fikret Orman, maç sonrası hakem performansının sorulmasını böyle cevapladı: Bu konuda yorum yapmıyorum. Beşiktaş ve hakemlerle ilgili yorumları rakiplerimiz zaten yapıyorlar!
Orman, hakem Ali Palabıyık'ın performansıyla alakalı da "Hakemler için yorum yapmıyorum. Beşiktaş ile hakemlerle ilgili rakipler yeteri kadar yorum yapıyor" dedi (F.Bahçe Yöneticisi Mahmut Uslu'yu kastederek).
Öte yandan maçı iki başkan birlikte izlerken G.Saray Başkanı Dursun Özbek de deplasman yasağının kalkması ile ilgili BJK TV'den çağrıda bulundu. Özbek, "Stadınız hayırlı olsun, çok güzel olmuş. Biz de 2. devre oynanacak maça Beşiktaş'ı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:38
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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