 Hakemler mi? Yorumsuz! – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Hakemler mi? Yorumsuz!

    Hakemler mi? Yorumsuz!

    Fikret Orman, maç sonrası hakem performansının sorulmasını böyle cevapladı: Bu konuda yorum yapmıyorum. ve hakemlerle ilgili yorumları rakiplerimiz zaten yapıyorlar!

    Başkanı Fikret Orman, karşılaşma sonrası üzgün olduklarını söyledi. "Ortam güzeldi, her şey güzeldi. Yenmek istiyorduk, olmadı; üzgünüz" diyen Orman, deplasman yasağının kalkmasıyla ilgili gelen soruya "Biz centilmen, efendi bir kulübüz. Taraftarları ağırlamaktan keyif aldık. Pozitif desteği biz camia olarak veriyoruz. Herkesten bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Orman, hakem Ali Palabıyık'ın performansıyla alakalı da "Hakemler için yorum yapmıyorum. Beşiktaş ile hakemlerle ilgili rakipler yeteri kadar yorum yapıyor" dedi (F.Bahçe Yöneticisi Mahmut Uslu'yu kastederek).

    Öte yandan maçı iki başkan birlikte izlerken G.Saray Başkanı Dursun Özbek de deplasman yasağının kalkması ile ilgili BJK TV'den çağrıda bulundu. Özbek, "Stadınız hayırlı olsun, çok güzel olmuş. Biz de 2. devre oynanacak maça Beşiktaş'ı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:38
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