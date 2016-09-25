Gomez transferinde işler karışıyor
Geçen sezon Beşiktaş'ta oynadıktan sonra sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayıp Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a giden Mario Gomez'in transfer süreci 3 kulüp arasında bir hukuk savaşına dönüyor.
Beşiktaş yönetimi,Gomez'in Wolsfsburg'a transferi sonrası resmi belgeleri kendilerine göndermeyen ve daha sonra bonservis rakamını 1.1 milyon Euro olarak gösteren Fiorentina'nın kalan 5.9 milyon Euroluk rakam için başka oyunlar planladığını açığa çıkarttı.
Siyah Beyazlı yönetim Fiorentina'nın kalan 5.9 milyon Euroluk rakam için sözleşmeye Wolfsburg ile özel maç maddesi koydurup bu rakamı 'özel maç bedeli' okarak hileli yoldan kasasına koyacağı duyumlarını alınca resmi olarak harekete geçme ve FIFA ile UEFA'ya başvurma kararı aldı.
BEŞİKTAŞLI KONGRE ÜYESİNİN MAİLLERİ DELİL OLDU
Bu esnada yıllarca Almanya'da yaşamış ve halen Almanya'ya gidip gelen Beşiktaşlı kongre üyesi M.K.(İsmi Kulüpte saklı) kulübe gönderdiği belgeler de Siyah Beyazlılar için tüm hukuk yollarını açar nitelikteydi.
Beşiktaşlı kongre üyesi M.K.geçtiğimiz ay Alman Futbol Federasyonu'na başvurarak Gomez'in transfer bedelini öğrenmek istedi.Alman Futbol Federasyonu ise Beşiktaşlı kongre üyesine başvuruyu Bundesliga Kulüpler Birliğine yapması gerektiğini bildiren resmi mail attı.
Bu mail ile birlikte Bundesliga Kulüpler Birliğine başvuran Beşiktaşlı vatandaş Kulüpler Birliğinden Gomez'in transfer bedelinin 7 milyon Euro olduğunu bildiren bir mail aldı. Tüm bu mailleri Beşiktaş yönetimine yönlendiren kongre üyesinin maillerini, hukuk kuruluna veren yönetim bu konuda Almanya Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliğine başvuruda bulunup tüm resmi belgeleri talep etti.
Hukuk kurulunun süreci tamamlamasıyla beraber önce Fiorentina'dan paylarına düşen 3.5 milyon Euro'yu ödemesini talep edecek olan Siyah Beyazlılar İtalyanların hayır cevabını vermesi halinde FIFA ve UEFA'ya başvuracak.
Bu arada Fiorentina'nın Wolfsburg ile yaptığı özel sözleşme gereği alması gereken 1.1 milyon Euro'yu da henüz alamadığı öğrenildi.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:15
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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