Gomez transferinde işler karışıyor

Fiorentina ile Beşiktaş arasındaki sözleşmeye göre Gomez'in 3.bir takıma transfer olması halinde satıştan yüzde 50 pay hakkı bulunan Siyah Beyazlılar transfer sürecini FIFA ve UEFA'ya taşıyor.

Beşiktaş yönetimi,Gomez'in Wolsfsburg'a transferi sonrası resmi belgeleri kendilerine göndermeyen ve daha sonra bonservis rakamını 1.1 milyon Euro olarak gösteren Fiorentina'nın kalan 5.9 milyon Euroluk rakam için başka oyunlar planladığını açığa çıkarttı.



Siyah Beyazlı yönetim Fiorentina'nın kalan 5.9 milyon Euroluk rakam için sözleşmeye Wolfsburg ile özel maç maddesi koydurup bu rakamı 'özel maç bedeli' okarak hileli yoldan kasasına koyacağı duyumlarını alınca resmi olarak harekete geçme ve FIFA ile UEFA'ya başvurma kararı aldı.



BEŞİKTAŞLI KONGRE ÜYESİNİN MAİLLERİ DELİL OLDU



Bu esnada yıllarca Almanya'da yaşamış ve halen Almanya'ya gidip gelen Beşiktaşlı kongre üyesi M.K.(İsmi Kulüpte saklı) kulübe gönderdiği belgeler de Siyah Beyazlılar için tüm hukuk yollarını açar nitelikteydi.



Beşiktaşlı kongre üyesi M.K.geçtiğimiz ay Alman Futbol Federasyonu'na başvurarak Gomez'in transfer bedelini öğrenmek istedi.Alman Futbol Federasyonu ise Beşiktaşlı kongre üyesine başvuruyu Bundesliga Kulüpler Birliğine yapması gerektiğini bildiren resmi mail attı.



Bu mail ile birlikte Bundesliga Kulüpler Birliğine başvuran Beşiktaşlı vatandaş Kulüpler Birliğinden Gomez'in transfer bedelinin 7 milyon Euro olduğunu bildiren bir mail aldı. Tüm bu mailleri Beşiktaş yönetimine yönlendiren kongre üyesinin maillerini, hukuk kuruluna veren yönetim bu konuda Almanya Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliğine başvuruda bulunup tüm resmi belgeleri talep etti.



Hukuk kurulunun süreci tamamlamasıyla beraber önce Fiorentina'dan paylarına düşen 3.5 milyon Euro'yu ödemesini talep edecek olan Siyah Beyazlılar İtalyanların hayır cevabını vermesi halinde FIFA ve UEFA'ya başvuracak.



Bu arada Fiorentina'nın Wolfsburg ile yaptığı özel sözleşme gereği alması gereken 1.1 milyon Euro'yu da henüz alamadığı öğrenildi.