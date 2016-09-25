 Dinamo Kiev hazırlıkları başladı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Dinamo Kiev hazırlıkları başladı

    Dinamo Kiev hazırlıkları başladı

    Toto Süper Lig'in 5. haftasında 'la 2-2 berabere kalan , 28 Eylül Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçının hazırlıklarına başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, derbi maçta görev yapan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise istasyon koşuları ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı belirtildi.

    , yarın akşam yapacağı idmanla Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 13:52
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