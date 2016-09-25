Dinamo Kiev hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, derbi maçta görev yapan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise istasyon koşuları ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı belirtildi.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürecek.