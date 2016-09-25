 Ders çıkarmalıyız – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Ders çıkarmalıyız

    Ders çıkarmalıyız
    Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atalay, "İlk yarı G.Saray, ikinci yarı çok iyiydi. Hoca doğru değişiklikler yaptı. 3-2 yapacak şanslar geldi ama olmadı" dedi. Derbideki hatalardan ders almaları gerektiğini belirten Atalay, "İlk derbide kazanmak isterdik ama olmadı. Çıkaracağımız dersler var. Sevindiren, oyuncuların 2-0'ı kabullenmemesi. Beşiktaş'ın kaybetmemesi lazım. O reaksiyonu gösterdi arkadaşlar" diye konuştu.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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