 Cenk Tosun: "Bizi burada yenemezler" – Fotomaç – 25 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Cenk Tosun: "Bizi burada yenemezler"

    Cenk Tosun: "Bizi burada yenemezler"

    “Yediğimiz goller bize hiç yakışmadı ama pes etmek bizim kitabımızda yok!.. Hocam devre arasında ‘Size inanıyorum’ dedi, bizi fişekledi. Çıktık, golleri attık. Bizi bu statta yenemezler.''

    , Vodafone Arena'da Galatasaray karşısında 2-0'dan müthiş bir geri dönüş yaparken, gollerin kahramanı Marcelo ve Cenk Tosun oldu. Marcelo, 73'te Quaresma'nın kornerinden gelen topu kafayla filelere gönderirken, 78'de ise Tosic'in müthiş asisti ile meşin yuvarlakla buluşan Cenk, akıl dolu bir gol atarak durumu eşitledi. Marcelo, ligde ağları ilk kez sarsarken, Cenk ise 5. golünü kaydetti.

    Cenk, maçtan sonra yaptığı konuşmada, "Süper döndük Bizi Vodafone Arena'da kimse yenemez." dedi. Yıldız golcü, "İlk devrede oynadığımız kötü ve yediğimiz goller bize yakışmadı. Ancak toparlanmasını bildik. Hocamız devre arasında bize güvendiğini söyledi, yeni taktikler verdi. Biz de bunları aynen uyguladık ve golleri sıraladık. Biz burada geriye de düşsek, her maçı çeviririz" dedi.

    Marcelo ise, "İlk yarı kötü oynadık ama telafi etmesini bildik. İlk 45'teki performansımıza bakarsak, beraberlik iyi bir sonuç. Çünkü geriden gelmek kolay değildir. Zor bir anda motivasyon adına iyi bir gol attığıma inanıyorum. Maçın sonunda fişi çekebilirdik ama top girmedi" şeklinde konuştu.

    ARENA 'GOL' DEMEK
    Hizmete girdiği ilk maçtan itibaren gollü maçlara sahne olan Vodafone Arena'da oynanan derbi mücadelesinde taraftarlar 4 gol birden izledi. Geçen sezon karşılaşmasıyla hizmete giren bu stattaki 6 lig maçında 26 gol kaydedildi. Beşiktaş, bu gollerin 19'unu atarken, rakip takımlar ise 7 kez fileleri havalandırdı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cenk Tosun: "Bizi burada yenemezler" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle