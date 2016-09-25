Cenk Tosun: "Bizi burada yenemezler"
“Yediğimiz goller bize hiç yakışmadı ama pes etmek bizim kitabımızda yok!.. Hocam devre arasında ‘Size inanıyorum’ dedi, bizi fişekledi. Çıktık, golleri attık. Bizi bu statta yenemezler.''
Cenk, maçtan sonra yaptığı konuşmada, "Süper döndük Bizi Vodafone Arena'da kimse yenemez." dedi. Yıldız golcü, "İlk devrede oynadığımız kötü futbol ve yediğimiz goller bize yakışmadı. Ancak toparlanmasını bildik. Hocamız devre arasında bize güvendiğini söyledi, yeni taktikler verdi. Biz de bunları aynen uyguladık ve golleri sıraladık. Biz burada geriye de düşsek, her maçı çeviririz" dedi.
Marcelo ise, "İlk yarı kötü oynadık ama telafi etmesini bildik. İlk 45'teki performansımıza bakarsak, beraberlik iyi bir sonuç. Çünkü geriden gelmek kolay değildir. Zor bir anda motivasyon adına iyi bir gol attığıma inanıyorum. Maçın sonunda fişi çekebilirdik ama top girmedi" şeklinde konuştu.
ARENA 'GOL' DEMEK
Hizmete girdiği ilk maçtan itibaren gollü maçlara sahne olan Vodafone Arena'da oynanan derbi mücadelesinde taraftarlar 4 gol birden izledi. Geçen sezon Bursaspor karşılaşmasıyla hizmete giren bu stattaki 6 lig maçında 26 gol kaydedildi. Beşiktaş, bu gollerin 19'unu atarken, rakip takımlar ise 7 kez fileleri havalandırdı.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:30
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Cenk Tosun: "Bizi burada yenemezler" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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