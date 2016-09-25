 Caner, Tolga’yı geçti – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Caner, Tolga’yı geçti

    Caner, Tolga’yı geçti
    Dev derbide maçın en çok topla buluşan oyuncusu Caner Erkin oldu. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi 90 dakika boyunca tam 95 kez topla buluştu. Caner böylece ilk 4 haftanın bu alanda en başarılı ismi olan (ortalama 118 topla buluşma) Galatasaraylı Tolga Ciğerci'yi geride bıraktı. Ciğerci ise dün topla buluşma istatistiğinde 64'te kaldı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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