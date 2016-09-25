Caner, Tolga’yı geçti

Dev derbide maçın en çok topla buluşan oyuncusu Caner Erkin oldu. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi 90 dakika boyunca tam 95 kez topla buluştu. Caner böylece ilk 4 haftanın bu alanda en başarılı ismi olan (ortalama 118 topla buluşma) Galatasaraylı Tolga Ciğerci'yi geride bıraktı. Ciğerci ise dün topla buluşma istatistiğinde 64'te kaldı.