Arena'da yıldızlı gece
Anadolu Ateşi Grubu’nun yeni bestesi siyah-beyazlı taraftarları coşturdu. Demba Ba, “Keşke gollerimi bu statta atsaydım” dedi.
YENİ BESTE COŞKUSU
Siyah-beyazlı taraftarlar, Anadolu Ateşi Grubu'nun organizasyonuyla maç öncesinde tribün şov yaptı. Taraftarlar, bestelenen yeni marşla büyük coşku yaşadı. 2014- 2015 sezonunda forma giyen ve takımın en golcü oyuncusu olan Demba Ba'nın yanı sıra Pascal Nouma da tribünde eski takımlarına destek verdi. Beşiktaş'tan sonra Çin ligine transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Demba Ba, Vodafone Arena'nın görünümüne çok şaşırdığını belirterek, "Tek pişman olduğum olay, bu statta oynamamak. Keşke Beşiktaş'ta ki golleri bu statta atsaydım" dedi.
KARDEŞLİĞİ GÖRDÜK
Derbiyi izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Seyircilerin bir arada olabileceğini gördük. Taraftarlara ve başkanlara teşekkürler. Bu tablo umuyorum ki diğer maçlarda da olacak. Kardeşlik sürecek" dedi.
ANADOLU ATEŞİ FARKI
Anadolu Ateşi Grubu'nun organizasyonu, Beşiktaş taraftarını tek kelimeyle coşturdu. Bayraklar görsel şölen oluşturdu.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:54
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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