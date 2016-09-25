 Arena'da yıldızlı gece – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Arena'da yıldızlı gece

    Arena'da yıldızlı gece

    Anadolu Ateşi Grubu’nun yeni bestesi siyah-beyazlı taraftarları coşturdu. Demba Ba, “Keşke gollerimi bu statta atsaydım” dedi.

    Sezonun ilk derbisi nefesleri keserken tribünlerde özel isimler renkli görüntüler oluşturdu. Karşılaşmayı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gençlik ve Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da izledi. İki kulüp başkanı Fikret Orman ile Dursun Özbek derbiyi yan yana izlerken, Direktörü Fatih Terim de statta yer aldı.

    YENİ BESTE COŞKUSU
    Siyah-beyazlı taraftarlar, Anadolu Ateşi Grubu'nun organizasyonuyla maç öncesinde tribün şov yaptı. Taraftarlar, bestelenen yeni marşla büyük coşku yaşadı. 2014- 2015 sezonunda forma giyen ve takımın en golcü oyuncusu olan Demba Ba'nın yanı sıra Pascal Nouma da tribünde eski takımlarına destek verdi. 'tan sonra Çin ligine transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Demba Ba, Vodafone Arena'nın görünümüne çok şaşırdığını belirterek, "Tek pişman olduğum olay, bu statta oynamamak. Keşke Beşiktaş'ta ki golleri bu statta atsaydım" dedi.

    KARDEŞLİĞİ GÖRDÜK
    Derbiyi izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Seyircilerin bir arada olabileceğini gördük. Taraftarlara ve başkanlara teşekkürler. Bu tablo umuyorum ki diğer maçlarda da olacak. Kardeşlik sürecek" dedi.

    ANADOLU ATEŞİ FARKI
    Anadolu Ateşi Grubu'nun organizasyonu, Beşiktaş taraftarını tek kelimeyle coşturdu. Bayraklar görsel şölen oluşturdu.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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