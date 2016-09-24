Soyunma odasındaki havayı anlattı

2-0 geriye düşüp, beraberliği yakaladıkları maçın ardından Lig TV'ye açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, yedikleri iki golün kendilerine yakışmadığını ve çok basit hatalar yaptıklarını dile getirdi.

Son haftalarda oynadıkları iyi futbolu maçın ilk yarısında sergileyemediklerini aktaran Cenk, şunları kaydetti:

"Devre arasında gerekli talimatları aldıktan sonra ikinci yarı biraz daha iyi oldu. Hoca bize inandığını ve önümüzde 45 dakika olduğunu söyledi. Gerçekten bu statta, bu taraftarın önünde çeviremeyeceğimiz maç yok. Hoca, bizi devre arasında motive etmeye çalıştı ve etkili oldu. Biz de, Galatasaray da çok gol kaçırdı. Son pozisyonda Josue golü atsa, belki de yenilecektik. Oldukça atak bir futbol sergiledik. Güzel bir maç oldu ve 1 puan aldık. Kendi evimizde yenmek isterdik ama bu maçı unutup çarşamba günü oynayacağımız Dinamo Kiev ve hafta sonu karşılaşacağımız Çaykur Rizespor maçlarına odaklanmaya çalışacağız."