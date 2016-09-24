Soyunma odasındaki havayı anlattı
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Vodafone Arena'da, siyah-beyazlı taraftarların önünde çeviremeyecekleri maç olmadığını söyledi.
2-0 geriye düşüp, beraberliği yakaladıkları maçın ardından Lig TV'ye açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, yedikleri iki golün kendilerine yakışmadığını ve çok basit hatalar yaptıklarını dile getirdi.
Son haftalarda oynadıkları iyi futbolu maçın ilk yarısında sergileyemediklerini aktaran Cenk, şunları kaydetti:
"Devre arasında gerekli talimatları aldıktan sonra ikinci yarı biraz daha iyi oldu. Hoca bize inandığını ve önümüzde 45 dakika olduğunu söyledi. Gerçekten bu statta, bu taraftarın önünde çeviremeyeceğimiz maç yok. Hoca, bizi devre arasında motive etmeye çalıştı ve etkili oldu. Biz de, Galatasaray da çok gol kaçırdı. Son pozisyonda Josue golü atsa, belki de yenilecektik. Oldukça atak bir futbol sergiledik. Güzel bir maç oldu ve 1 puan aldık. Kendi evimizde yenmek isterdik ama bu maçı unutup çarşamba günü oynayacağımız Dinamo Kiev ve hafta sonu karşılaşacağımız Çaykur Rizespor maçlarına odaklanmaya çalışacağız."
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:15
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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