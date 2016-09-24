Orman'dan bir puan yorumu
Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın kulüp başkanı Fikret Orman, şanssız bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi.
Maçın ardından Vodafone Arena'da açıklamalarda bulunan Orman, "Çok zevkli bir mücadele oldu. Çok şanssız ilk yarı geçirdik, şanssız bir gol yedik. Beşiktaş her zaman maçı kazanabileceğini ortaya koydu. Yenmek istiyorduk, üzüldük açıkçası. Hayırlısı böyleymiş. Her şey güzeldi." dedi.
Orman deplasman yasağının kaldırılmasının ardından Galatasaray'ı Vodafone Arena'da ağırlamaktan keyif aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Biz centilmen ve efendi bir kulübüz. Burada rakip taraftarları ağırlamaktan keyif aldık. Futbol taraftarlarla güzel. Gerekli olan pozitif desteği camiamız ve taraftarlarımız veriyor. Diğer kulüplerden de aynı desteği bekliyoruz. Hakemle alakalı yorum yapmak istemiyorum. Zaten Beşiktaş ve hakemlerle alakalı rakiplerimiz yeteri kadar yorum yapıyor."
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:05
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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