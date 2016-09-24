 Orman'dan bir puan yorumu – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Orman'dan bir puan yorumu

    Orman'dan bir puan yorumu

    Toto Süper Lig'deki derbi maçta ile 2-2 berabere kalan 'ın kulüp başkanı Fikret Orman, şanssız bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi.

    Maçın ardından Vodafone Arena'da açıklamalarda bulunan Orman, "Çok zevkli bir mücadele oldu. Çok şanssız ilk yarı geçirdik, şanssız bir gol yedik. her zaman maçı kazanabileceğini ortaya koydu. Yenmek istiyorduk, üzüldük açıkçası. Hayırlısı böyleymiş. Her şey güzeldi." dedi.

    Orman deplasman yasağının kaldırılmasının ardından 'ı Vodafone Arena'da ağırlamaktan keyif aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

    "Biz centilmen ve efendi bir kulübüz. Burada rakip taraftarları ağırlamaktan keyif aldık. taraftarlarla güzel. Gerekli olan pozitif desteği camiamız ve taraftarlarımız veriyor. Diğer kulüplerden de aynı desteği bekliyoruz. Hakemle alakalı yorum yapmak istemiyorum. Zaten Beşiktaş ve hakemlerle alakalı rakiplerimiz yeteri kadar yorum yapıyor."

    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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