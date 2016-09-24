Güneş futboldan memnun değil

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, güzel bir atmosferde oynadıklarını vurgulayarak, "İlk yarı biraz panik içinde, baskı altında oynadık. Özellikle yediğimiz ilk golde hem hatamız hem şansızlığımız oldu. Yediğimiz ikinci golde sayısal fazlalığımıza rağmen baskı yapamadık." dedi.

İlk yarıda topu beklediklerini ve aldıkları meşin yuvarlağı yavaş kullandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Rakibin baskısını kolaylaştırdık. İkinci yarı tam tersi hem baskı yaptık hem hücumda çoğaldık. İlk yarıda oyunu kontrol edip daha sonra hamle yapmayı düşünürken, 2-0 geriye düştük. 2-2 avantaj olabilir ama son anda pozisyon verdik. 3-2 olabilirdi." diye konuştu.



"OYNADIĞIMIZ OYUN GAYET DOĞRUYDU"

Kadro tercihi konusunda ve özellikle Oğuzhan Özyakup'un savunmaya dönük pozisyondan çok hücum tarafında yer almasıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Güneş, şunları söyledi:

"Oynadığımız oyun gayet doğruydu. Oğuzhan ile bütünleştirmek doğru değil. Yediğimiz ilk golde kale içinde karşılayamadık. İlk yarıda Hutchinson da Gökhan İnler de Oğuzhan da rakibi kontrol etme konusunda sıkıntı yaşadı. Takım olarak etkisiz ve olumsuzduk. Sadece Oğuzhan'ın pozisyonuna bağlamayı doğru bulmuyorum. İkinci yarıdaki riskli oyunumuzda gol yememiz gerekiyordu. Futbol anlayışı değişince, topu kazanıp iyi kullanınca, baskılı da oynayınca oyun lehimize döndü. İki bekimiz adam kaçırdı. İkinci yarı daha tempolu oynadılar. Açıklar da tempolu oynadı."

Saha içinde diziliş nasıl olursa olsun futbolun gereğinin iyi hücum ve savunma olduğuna dikkati çeken Şenol Güneş, "Rakibin üstünlüğü yok ama onlara kolaylık sağladık. İyi baskı yapamadık. İlk yarı hücum yapmış gibi gözüktük ama çoğalamadık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda Anderson Talisca'nın başarılı futbolunun hatırlatılması üzerine Güneş, "Bir oyuncuyu ne hain yaparız ne kahraman... İlk yarı herkes kötüydü. İkinci yarı tüm takım iyiydi. Oyuncularımın iyi niyetinden memnunum. Futbol adına eksiklerimiz oldu ama bu bir oyuncuyla olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kadro genişliğinden dolayı ilk 11 yapmakta zorlanıp zorlanmadığı sorusuna Güneş, "İlk 11'im, ilk 18'im var. Niye zorlanacağız? Söylediklerinize dikkat edin." yorumunu yaptı.

Galatasaray karşısında galibiyeti hak ettiklerini vurgulayan Güneş, kendilerinin ligin favorisi gösterilmesiyle ilgili soruya da "Bizim dışımızda çok şey söyleniyor. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Her şey yazılabilir ama bana dikte edilmesine izin vermem." şeklinde cevap verdi.