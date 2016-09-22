Zavallı Mario
Beşiktaş’tan ayrılarak Wolfsburg’a giden Mario Gomez, 5-1 kaybettikleri Dortmund maçında kale çizgisi üzerinden gol kaçırdı, sonra da özür diledi
"BEN BURAYA GOL ATMAM İÇİN ALINDIM AMA..."
Gomez'in maç sonu açıklamalarına da yer veren gazete, "Gomez o topa dokunamadığına kendisi de inanamıyor" şeklinde yazdı. Gomez de maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "O topa nasıl dokunamadığımı ben de anlamış değilim. Tüm takımdan özür dilerim. Özeleştiri yapmam gerekirse evet iyi başlamadım. Ben buraya gol atmam için alındım ama henüz bunu başarmış değilim. Ama çok çalışarak gollerimi atmaya başlayacağım" diye konuştu. Beşiktaş ile geçen sezon 33 maçta 26 gol atma başarısı gösteren Gomez Alman ekibi ile 4 maçta henüz gol ile tanışmazken, kaçırdığı goller ile de şok ediyor.
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
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