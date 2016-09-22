 Zavallı Mario – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Zavallı Mario

    Zavallı Mario

    ’tan ayrılarak ’a giden , 5-1 kaybettikleri Dortmund maçında kale çizgisi üzerinden gol kaçırdı, sonra da özür diledi

    'tan ayrılarak 'a transfer olan Alman forvet , yeni takımı ile henüz istenilen performansı sergileyemiyor. Önceki akşam 'da oynanan ve Wolfsburg'un 5-1 yenildiği Dortmund karşılaşmasında yine kaçırdığı goller ile maça Gomez damga vurdu. Özellikle 51'inci dakikada kale çizgisi üzerinde dokunamadığı top Alman basınında günün olayı oldu. 'Zavallı Mario' başlığını kullanan Eurosport.de, Beşiktaş'ta harikalar yaratan Gomez için işlerin iyi gitmediğini vurgularken; Bild gazetesi de Mario Gomez'i manşetine taşırken, "Hala gol atamıyor" başlığını kullandı.

    "BEN BURAYA GOL ATMAM İÇİN ALINDIM AMA..."
    Gomez'in maç sonu açıklamalarına da yer veren gazete, "Gomez o topa dokunamadığına kendisi de inanamıyor" şeklinde yazdı. Gomez de maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "O topa nasıl dokunamadığımı ben de anlamış değilim. Tüm takımdan özür dilerim. Özeleştiri yapmam gerekirse evet iyi başlamadım. Ben buraya gol atmam için alındım ama henüz bunu başarmış değilim. Ama çok çalışarak gollerimi atmaya başlayacağım" diye konuştu. Beşiktaş ile geçen sezon 33 maçta 26 gol atma başarısı gösteren Gomez Alman ekibi ile 4 maçta henüz gol ile tanışmazken, kaçırdığı goller ile de şok ediyor.

    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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