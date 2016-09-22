 Zafere Beşiktaş yakın – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Zafere yakın

    Zafere Beşiktaş yakın
    G.Saray'ın eski futbolcusu Engin Baytar, derbide galibiyete yakın tarafın olduğunu söyledi. "Derbilerin atmosferi belli olmaz" diyen Engin, "Beşiktaş daha uyum içinde. İç saha avantajları da onlardan yana" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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