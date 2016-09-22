 Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın

    Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın

    'ın yeni stadı Vodafone Arena'daki ilk derbi için Merkez Hakem Kurulu (MHK) kesin kararını verdi

    24 Eylül Cumartesi günü oynanacak - derbisini 'ın yöneteceği öğrenildi. MHK, sezonun ve Vodafone Arena'nın ilk derbisini yönetecek isimi belirlerken, ince eleyip sık dokudu. Yapılan inceleme ve istatistiklerde Halis Özkahya'nın sakatlığının bulunması, 'ın seminerinde olması, Umut Meler ve Volkan Bayarslan gibi isimlerin deneyimsiz olması nedeniyle derbiyi yönetecek aday hakem sayısı 3'e indirildi. Bu isimler , Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık oldu. Kalkavan, geçen sezon iyi performans sergilese de bu sezona daha vasat başladığı öngörülerek MHK yönetimi tarafından elendi. Hakem atama komitesi, Yıldırım ve Palabıyık arasında uzun süre düşündü ve geçen hafta dinlendirilen Ali Palabıyık'ta karar kılındı.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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