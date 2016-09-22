 UEFA’dan Kartal’a Arena müjdesi – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    ’dan Kartal’a Arena müjdesi

    UEFA’dan Kartal’a Arena müjdesi

    Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde tek başına temsil eden 'a 'dan müjdeli haber geldi.

    'ın yeni evi için stat akreditasyonu kulübe ulaştı. Vodafone Arena'nın eksikliklerin tamamlandığı ve tam not aldığı öğrenildi. Bu sayede Vodafone Arena'da uluslararası maçlar oynanabilecek.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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