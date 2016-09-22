Tarih yazalım
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “G.Saray derbisini kazanacağımızı umut ediyorum. Ama hepsinden önce derbiyi güzellikleriyle tarihe yazalım” dedi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman BJK TV'de katıldığı programda derbi öncesi önemli açıklamalar yaptı. Başkan Orman, Galatasaray derbisinin Vodafone Arena'da yapılacak ilk derbi maç olacağını vurgulayarak, "Vodafone Arena'da oynanacak ilk derbi olması çok hoş. Herhalde yarın (bugün) kararı çıkacak. İki takımın seyircilerinin bir arada olduğu bir müsabaka olacak. Bu işte de her zaman olduğu gibi öncülüğü biz yaptık. Bizim için sonucun iyi olacağı bir müsabaka bekliyoruz" dedi.
Orman, siyah-beyazlı taraftarları derbi maçta sakin olmaya davet ederek, şunları kaydetti: Vodafone Arena'nın açılmasından sonra 'Vodafone Arena'dan çıkılmaz.' şeklinde bir hava esmeye başladı. Bu, taraftar çılgınlığı üzerinden anlatılmaya çalışılıyor. Buradan bütün taraftarlarımıza çağrıda bulunuyorum. Kimse bir tahrike gelmesin. Derbiyi güzellikleriyle tarihe yazalım."
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bu maç öncesinde bir Fenerbahçe yöneticisinin, Galatasaray tarafında hareket etmesine vesile olduğumuza sevindim. Hiç olmazsa onların dostluğunu sağladığımız için Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
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