Tarih yazalım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman BJK TV'de katıldığı programda derbi öncesi önemli açıklamalar yaptı. Başkan Orman, Galatasaray derbisinin Vodafone Arena'da yapılacak ilk derbi maç olacağını vurgulayarak, "Vodafone Arena'da oynanacak ilk derbi olması çok hoş. Herhalde yarın (bugün) kararı çıkacak. İki takımın seyircilerinin bir arada olduğu bir müsabaka olacak. Bu işte de her zaman olduğu gibi öncülüğü biz yaptık. Bizim için sonucun iyi olacağı bir müsabaka bekliyoruz" dedi.



Orman, siyah-beyazlı taraftarları derbi maçta sakin olmaya davet ederek, şunları kaydetti: Vodafone Arena'nın açılmasından sonra 'Vodafone Arena'dan çıkılmaz.' şeklinde bir hava esmeye başladı. Bu, taraftar çılgınlığı üzerinden anlatılmaya çalışılıyor. Buradan bütün taraftarlarımıza çağrıda bulunuyorum. Kimse bir tahrike gelmesin. Derbiyi güzellikleriyle tarihe yazalım."



Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bu maç öncesinde bir Fenerbahçe yöneticisinin, Galatasaray tarafında hareket etmesine vesile olduğumuza sevindim. Hiç olmazsa onların dostluğunu sağladığımız için Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.