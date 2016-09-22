 Quaresma sahada, İnler salona indi – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    sahada, İnler salona indi

    Quaresma sahada, İnler salona indi

    Kartallar, G.Saray maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek idmanla sürdürdü.

    Mide rahatsızlığı nedeniyle önceki günkü çalışmada yer almayan Portekizli yıldız Quaresma, dünkü idmanda yer aldı. maçında ayağına darbe alan Gökhan İnler ise tedbir amaçlı salonda çalıştı. Bu arada önceki gün yapılan idmanda yardımcı antrenör Tamer Tuna'nın dirsek darbesiyle kaşı açılan Tolgay Arslan da çalışmaya katıldı.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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