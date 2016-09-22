 Orman’ın Gomez planı hazır – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Orman’ın Gomez planı hazır

    Orman’ın Gomez planı hazır

    Mario Gomez ocak ayında 'a dönmek isterse siyah-beyazlılar bonservisini getirmesini isteyecek.

    Mario Gomez'in, Almanya'daki kötü performansı bir çok yorumu da beraberinde getiriyor. 'ta sezona çok kötü başlayan ve eleştiri okları üzerine yoğunlaşan Alman golcü için herkesin bir fikri var. Şenol Güneş'in daha gittiği gün, "Göreceksiniz, Gomez orada mutsuz olacak ve devre arasında 'a dönmek isteyecek" iddiasını ortaya atmıştı. Ocak ayına uzun bir süre olmasına rağmen Gomez'in dönüş için mesaj yollaması durumunda Başkan 'ın planını çoktan yaptığı iddia ediliyor. İddiaya göre Orman, Gomez'e 2 milyon euro'yu teklif edecek. Üzerine de çıkmayacak. Ayrıca Beşiktaş'a gelmesi için Wolfsburg'tan da bonservisini Alman oyuncuya aldıracak.

    "QUARESMA GİBİ GERİ DÖNEBİLİR"
    Başkan Fikret Orman da Alman golcüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Quaresma'nın da daha önce döndüğünü söyleyen Orman, Mario Gomez iddialarına açık kapı bıraktı, "Burası huzurlu bir yer. Burada olunca mutlu oluyorsun. Bizden gidenler Beşiktaş'ın kıymetini anlıyor. Mario sevdiğimiz bir çocuk, taraftar da onu çok sevdi. Mario kendi kararını verdi ve gitti. Beşiktaş'a bakın gidenler üzülüyor, burada kalanlar mutlu oluyor. Mario için bundan sonra nasıl olur bilemem'' dedi.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
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