 Oğuzhan Özyakup tek ayağıyla oynar – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    tek ayağıyla oynar

    Oğuzhan Özyakup tek ayağıyla oynar

    'ın eski futbolcularından ve teknik direktör , derbi maçında favorisinin Beşiktaş olduğunu söyledi.

    Şimşek, "İki takım da lige fırtına gibi başladı ama 'ı, taraftarı önünde oynayacağı için favori olarak görüyorum. Oğuzhan'ın sakatlığı varmış. Oğuzhan, ayağının biri olmasa bile oynar" yorumunu yaptı.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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