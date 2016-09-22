 "Hazır mısınız?" – Fotomaç – 22 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    "Hazır mısınız?"

    "Hazır mısınız?"

    'ın Senegalli eski golcüsü , Toto Süper Lig'de 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş- derbisini statta izleyecek.

    İki sezon önce siyah-beyazlı formayı terleten ve kısa sürede taraftarının büyük sevgisini kazanan Ba, sosyal medyadaki hesabından yaptığı Vodafone Arena paylaşımına, "Cumartesi günkü derbi için hazır mısınız? Ben hazırım. Vodafone Arena'daki ilk maçım unutulmaz olacak." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş'ta 2014-2015 sezonunda forma giyen , 44 resmi maçta 27 kez fileleri havalandırmıştı. Siyah-beyazlı ekipten Çin Süper Lig takımlarından Shanghai Shenhua'ya transfer olan Ba, ayağı kırıldığı için uzun süre sahalardan uzak kalacak.

    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Hazır mısınız?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle