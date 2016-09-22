Güneş enerjisi
Şenol Güneş, futbolcularıyla yaptığı görüşmede, “Bu maçı kazanırsak, G.Saray’ın havasını alırız, Fenerbahçe’nin de umutlarını söndürürüz” dedi. Cesur bir takım yaratmaya çalışan Güneş, takımını “G.Saray derbisi, 3’üncü yıldız kazanılması yolunda ilk kritik viraj” diyerek motive ediyor.
TEMPO SÜREKLİ YÜKSEK
Şenol Güneş, tüm oyuncuların sisteme adapte olması için her antrenmanı taktik ağırlıklı ve yüksek tempoda yaptırıyor. Rakiplere karşı özel bir oyun kurgusu belirlemeyen tecrübeli hoca, kadroda bulunan bütün oyuncuların, sistem içinde rahatlıkla oynayacağı bir takım yaratmayı hedefliyor. Bu amaçla yapılan idmanlarda belli bir onbir kurmak yerine, hücum ve defans oyuncularını sürekli değiştirerek oynatıyor.
KADROYU DEĞİŞTİRİYOR
Orta saha ve hücumda oynayan Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Gökhan İnler, Talisca, Quaresma, Aras, Kerim Frei, Olcay, Cenk Tosun, Ömer ve Aboubakar'dan idman içinde farklı kadrolar kuran Şenol Güneş; hızlı ve bol paslaşmalı hücum organizasyonunu yerleşik hale getirmenin çabası içinde. Bu organizasyonu oyunculara ezberletmeye çalışan tecrübeli teknik adam böylelikle içerde, dışarıda, kupada ve Avrupa'da topun ve oyunun kontrolünü elinde tutan ve hep aynı cesur oyunu oynayan bir takımı yaratmaya özen gösteriyor.
-ESKİ G.SARAY DEĞİL
Geçen sezon Galatasaray ile oynanan maçların kimseyi aldatmamasını isteyen tecrübeli teknik adam, bu kez karşılarından bambaşka bir takım olduğundan bahsediyor. Güneş yardımcıları ile sürekli olarak G.Saray'ın zayıf yönlerini tartışırken, evsahibi olmanın avantajının da kullanılmasını istiyor.
-BRUMA VE SNEİJDER UYARISI
G.Saray'ın iyi oynadığına dikkat çeken tecrübeli hoca , özellikle Bruma ve Sneijder konusunda oyuncularını uyardı. "Sneijder kesin oynayacaktır. Ona şut attırmamak lazım. Bruma da kendisini aştı. Onunla ikili mücadelelerde dikkatli olun, içeri kat etmesini engelleyin" uyarılarında bulunuyor.
-GEREKSİZ FAUL YAPMAYIN
Yoğun maç trafiği nedeniyle TFF'ye yapılan başvurunun reddedilmesinin kendilerini etkilemesini istemeyen Güneş, ezeli rakipleri hakkında yardımcısı Tamer Tuna'nın hazırladığı raporu oyuncuları ile paylaştı. Güneş; oyuncularından özellikle gereksiz faul ve tepkilerden kaçınmalarını istedi.
-SAVUNMAYA ÖZEL GÖREV
Tecrübeli hocanın ısrarla yapılmasını istediği bir başka şey ise defans oyuncularının ayakla oyun kurması. Tosic ve Marcelo'dan aldıkları topları hemen Atiba veya yanında oynayan partnerine atmalarını isteyen Güneş, Gökhan Gönül ve Caner'e de defanstan top alarak atak başlatmalarını söylüyor.
-TOLGAY ARSLAN SÜRPRİZİ
Güneş, derbide öne geçmeleri durumunda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları D. Kiev maçını da düşünerek Tolgay hamlesi yapacak. Gol bulmaları durumunda orta sahadaki pas trafiğini artırıp, G.Saray'ın direncini kırmak isteyen Güneş, Tolgay'la bu hedefine ulaşacak ve G.Saray'ı pes ettirecek.
-KALEDE TECRÜBE FARKI
Beşiktaş teknik direktörü, kale konusunda çok rahat. Güneş; Süper Lig, Avrupa ve kupa maratonunda iki kalecisini de hazır tutmak amacıyla sürekli rotasyon kararı aldı. Fakat Güneş özellikle Avrupa maçları ligde oynanacak derbiler ve zorluk derecesi yüksek maçlarda Tolga'dan vazgeçmeyecek.
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:24
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
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