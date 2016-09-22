 Derbinin hakkını veririz – Fotomaç – 22 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Derbinin hakkını veririz

    Derbinin hakkını veririz

    : Üzerimde hiçbir baskı yok. Ben her anlamda göreve hazırım. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız

    'ın Kamerunlu forveti Vincent , dün Vodafone Arena'daki Kartal Yuvası'nda taraftarlarla bir araya geldi. Siyah-beyazlıların aldığı lisanslı ürünleri imzalayan Aboubakar, G.Saray maçının hakkını vereceklerini belirterek, "Biz bu maçın öneminin farkındayız. Şu anda hazırlıklar devam ediyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, derbi maçın hakkını vereceğiz" diye konuştu.

    G.Saray maçı atmosferinin daha yoğun olacağını belirten Aboubakar şöyle devam etti: "Üzerimde hiç bir baskı yok. Buradaki atmosfer inanın bana daha yoğun. Bazı videolar izledim, stadımızdaki atmosfer daha sıcak olacak. Sadece bu maçta değil, her maçta forma bekliyorum. Beni her anlamda göreve hazırım. Ayrıca taraftarlarımız beni ilk günden bu yana çok iyi karşıladı, onlara layık olmaya çalışacağım."
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbinin hakkını veririz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle