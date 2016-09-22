 Deplasman planı hazır – Fotomaç – 22 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Deplasman planı hazır

    Deplasman planı hazır

    Dev derbiye saatler kala ve rakip seyirci konusunda anlaşma sağlarken, sarı kırmızılı futbolseverlerin Vodafone Arena'ya gidip gidemeyeceği bugün belli olacak.

    Kalkması beklenen yasak için Galatasaray yönetimi de planlarını çoktan hazırladı. Buna göre, derbiye 2 bin 200 taraftar götürecek olan Aslan, sarı- kırmızılıların ulaşımını toplu halde Mecidiyeköy'den Arena'ya belediyenin sağladığı otobüslerle yapacak. Güvenlik alanına otobüsle gelmeyen G.Saraylı taraftarlar ellerinde bilet olsa bile maça giriş yapamayacak. Ayrıca Galatasaraylı taraftarların herhangi bir aksilik durumunda stada zarar vermesi veya sahaya yabancı madde atmasının da önüne geçilmesi amacıyla bir gün önce stada sokulacak pankartlar didik didik aranacak.

    DOSTLUK MESAJLARI VERİLECEK
    yönetimi Vodafone Arena'ya gidecek olan taraftarları son yıllarda sürekli olarak kombine yenileyen taraftarlar arasından ilgiye göre seçecek. En önemlisi ise UltrAslan ve Çarşı gurplarının temsilcileri maçtan bir gün önce bir araya gelerek dostluk ve barış mesajları verecek.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Deplasman planı hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle