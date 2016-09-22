Attığını vuruyor
Ligde 4 haftada rakip kaleleri 37 kez yoklayan Beşiktaş, bunların 11’ini gole çevirip %29.7’lik oran yakaladı. Kartal, bu alanda Avrupa’nın en başarılı 2. takımı oldu
G.ANTEP SONDAN 2. SIRADA
Listede dikkat çeken bir başka Türk takımı ise Gaziantepspor oldu. Kırmızısiyahlılar, ligde geride kalan 4 haftada yalnızca 1 gol atarken, bunu da çektiği 34 şutta bulabildi ve %2.9'luk oranla Avrupa'nın en kötü ikinci takımı oldu. Gaziantepspor'un sıralamada geçtiği tek takım olan ekip ise Alman ekibi Schalke 04... Lige kötü bir başlangıç yapan Schalke, 3 haftada ne golle, ne de puanla tanışabildi. 23 kez rakip kaleleri yoklayan Gelsenkrichen ekibi, 'sıfır' oranla dipte yer aldı.
EN BİTİRİCİ TAKIMLAR
1 Las Palmas
2 Beşiktaş
3 B.Dortmund
4 Monaco
5 Espanyol
6 Mainz
7 M'Gladbach
8 B. Münih
9 Barcelona
10 Watford
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:22
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
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