 Attığını vuruyor – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Attığını vuruyor

    Attığını vuruyor

    Ligde 4 haftada rakip kaleleri 37 kez yoklayan , bunların 11’ini gole çevirip %29.7’lik oran yakaladı. Kartal, bu alanda Avrupa’nın en başarılı 2. takımı oldu

    Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon da lige iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, önemli bir alanda da Avrupa'nın en iyi ikinci takımı olarak ön plana çıktı. Siyah-beyazlılar, şu ana kadar çıktığı maçlarda attığı 37 şutun 11'ini gole çevirerek %29.7'lik oran sağladı ve Avrupa'da en yüksek şutlarını gole çevirme oranına sahip ikinci takım oldu. 'ın önünde zirvede yer alan kulüp ise 'da mücadele veren Las Palmas. İspanyol ekibi, bulduğu 30 şutta 11 kez golü gördü ve %36.7'lik oran yakaladı.

    G.ANTEP SONDAN 2. SIRADA
    Listede dikkat çeken bir başka Türk takımı ise Gaziantepspor oldu. Kırmızısiyahlılar, ligde geride kalan 4 haftada yalnızca 1 gol atarken, bunu da çektiği 34 şutta bulabildi ve %2.9'luk oranla Avrupa'nın en kötü ikinci takımı oldu. 'un sıralamada geçtiği tek takım olan ekip ise Alman ekibi Schalke 04... Lige kötü bir başlangıç yapan , 3 haftada ne golle, ne de puanla tanışabildi. 23 kez rakip kaleleri yoklayan Gelsenkrichen ekibi, 'sıfır' oranla dipte yer aldı.

    EN BİTİRİCİ TAKIMLAR
    1 Las Palmas
    2 Beşiktaş
    3 B.Dortmund
    4 Monaco
    5 Espanyol
    6 Mainz
    7 M'Gladbach
    8 B. Münih
    9 Barcelona
    10 Watford
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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