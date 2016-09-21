Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'daki ilk derbi için Merkez Hakem Kurulu (MHK) kesin kararını verdi
24 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık'ın yöneteceği öğrenildi. MHK, sezonun ve Vodafone Arena'nın ilk derbisini yönetecek isimi belirlerken, ince eleyip sık dokudu. Yapılan inceleme ve istatistiklerde Halis Özkahya'nın sakatlığının bulunması, Cüneyt Çakır'ın FIFA seminerinde olması, Umut Meler ve Volkan Bayarslan gibi isimlerin deneyimsiz olması nedeniyle derbiyi yönetecek aday hakem sayısı 3'e indirildi. Bu isimler Bülent Yıldırım, Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık oldu. Kalkavan, geçen sezon iyi performans sergilese de bu sezona daha vasat başladığı öngörülerek MHK yönetimi tarafından elendi. Hakem atama komitesi, Yıldırım ve Palabıyık arasında uzun süre düşündü ve geçen hafta dinlendirilen Ali Palabıyık'ta karar kılındı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya cevap
Toplam 8
Yorum
bjk kısmanmayın arkadaşlar adam gibi adamdır fikret başkan belki bir gün renklilerinde böyle bi başaknı olur rüyanızda
- Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya cevap
Toplam 8
Yorum
erol okadr efendısınız kı sampıyonlukda cekıstıgın fb takımın oyuncuyla sezon ortası teklıf sundun ayartın sızın efendılık anlayısınız bu
- Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya cevap
Toplam 8
Yorum
erol sampıyonluga oyanadıgın rakıp takım oyuncusunu sezon ortası ayrlatrken efendılıgını gosterdın utanmadan basın toplantısında ımzada ıtıraf ettın
Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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