 U17 Milliler’de Beşiktaşlı yok – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    U17 Milliler’de Beşiktaşlı yok

    U17 Milliler’de Beşiktaşlı yok
    U17 Milli Takımı'nın, 23-28 Eylül 2016'da Litvanya'da düzenlenecek U17 Avrupa Şampiyonası 1. Eleme Turu 13. Grup müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki aday kadroda, bir tek Beşiktaşlı oyuncunun olmaması dikkat çekti. Kadroda G.Saray'dan 7, F.Bahçe ve Trabzon'dan 1'er futbolcu yer alıyor.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:09
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