U17 Milliler’de Beşiktaşlı yok
U17 Milli Takımı'nın, 23-28 Eylül 2016'da Litvanya'da düzenlenecek UEFA U17 Avrupa Şampiyonası 1. Eleme Turu 13. Grup müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki aday kadroda, bir tek Beşiktaşlı oyuncunun olmaması dikkat çekti. Kadroda G.Saray'dan 7, F.Bahçe ve Trabzon'dan 1'er futbolcu yer alıyor.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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