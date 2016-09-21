 Tecrübe koruyacak – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Tecrübe koruyacak

    Tecrübe koruyacak

    Cumartesi günü Vodafone Arena’da oynanacak derbisinde, ’ın kalesinde tecrübesinden dolayı kaptan Tolga Zengin’in görev yapması bekleniyor.

    'ta bir günlük iznin ardından derbi mesaisi başlarken, en çok merak edilen konu ise hafta sonundaki G.Saray maçında sahaya çıkacak ilk 11 oldu. Kalede Tolga-Fabricio ikilisinden birini tercih edecek olan Şenol Güneş'in bu konuda kesin bir karar vermediği ancak tecrübesinden dolayı Tolga Zengin'in, Fabricio'ya göre bir adım önde olduğu belirtildi. Defans hattını (Gökhan Gönül-Marcelo- Tosic-Caner) bozmayı düşünmeyen Güneş; defansın hemen önünde ise Atiba-Gökhan İnler ikilisini oynatmayı planlıyor.

    FORVET YİNE CENK TOSUN'UN
    Oynadığı maçların tamamında başarılı bir grafik ortaya koyan Talisca'yı da ilk 11'de düşünen tecrübeli teknik adam, Oğuzhan'ın sakatlığının geçmesine rağmen genç yıldıza ikinci yarıda şans vermeyi planlıyor. Kanatlarda Quaresma ve Olcay Şahan'la maça başlayacak olan Güneş'in forvetteki tercihi ise Cenk Tosun olacak. Kamerunlu forvet Aboubakar'ın da, Akhisar maçında olduğu gibi ikinci devre oyuna alınması bekleniyor.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:09
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