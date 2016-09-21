 Sen daha derbi görmedin – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Sen daha derbi görmedin

    Sen daha derbi görmedin

    Quaresma, derbilere Portekiz’den alışık olduğunu belirten Talisca’ya, “Sen burada derbi görmediğin için, onları derbi sanıyorsun” diyerek karşılık verdi.

    'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak G.Saray maçına çevrilirken, siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Quaresma, takıma yeni katılan Talisca'yı derbiye hazırlıyor. Quaresma, genç yıldıza sürekli olarak derbilerin 'de ne kadar önemli olduğunu anlatırken, Brezilyalı oyuncudan gelen "Ben Portekiz'den derbilere alışkınım" yorumuna, "Sen burada derbi görmediğin için, onları derbi sanıyorsun" yanıtını verdi.

    DERBİ BAŞLANGIÇ OLSUN
    Portekizli oyuncu, Türkiye'deki derbi maçların, Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha önemli ve kritik karşılaşmalar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Henüz kariyerinin başındasın. Daha benim gibi üst düzey oynanan ülkelerde bulunmadın. Türkiye'de futbolun ne kadar önemli olduğunu ilerleyen günlerde çok daha iyi anlayacaksın. G.Saray derbisi de bunun bir başlangıcı olacak."

    AKILLARDAN ÇIKMAZSIN
    Q7, taraftarların ve camianın özellikle büyük maçlara farklı bir gözle baktığı belirtip, "Türkiye'deki ezeli rekabet senin düşündüğünden çok daha önemli. Büyük maçlarda göstereceğin performans, hiçbir zaman akıllardan çıkmıyor. Burada ilk günden bu yana olumlu işler yapıyorsun. Bunu derbide de sürdürürsen, taraftar seni en kötü gününde bile yalnız bırakmaz. Bu mantıkla sahaya çık ve gereğini yap" ifadesini kullandı.

    KARŞILIKLI OYNADILAR
    Quaresma ile Talisca, daha önce Portekiz'de iki kez derbi maçta karşı karşıya geldiler. 2014-15 sezonunda Quaresma , Talisca da formasıyla kapıştı. İlk maçta Benfica, Porto'yu deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarırken; ikinci maç ise 0-0 sona erdi. Talisca iki derbide toplam 144 dakika sahada kalırken, Quaresma ise 97 dakika forma giydi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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