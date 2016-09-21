 Şampiyonlar Ligi'nden Talisca paylaşımı – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi'nden Talisca paylaşımı

    Şampiyonlar Ligi'nden Talisca paylaşımı
    'ın bu sezon 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Talisca, gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. Son olarak, Akhisar'a karşı oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada, takımının ilk golünü atan Talisca için Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşıma "Talisca, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 resmi maçta 3 gole direkt katkı yaptı (2 gol, 1 asist)" yazıldı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:10
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