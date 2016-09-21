Şampiyonlar Ligi'nden Talisca paylaşımı
Beşiktaş'ın bu sezon Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Talisca, gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. Son olarak, Akhisar'a karşı oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada, takımının ilk golünü atan Talisca için Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşıma "Talisca, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 resmi maçta 3 gole direkt katkı yaptı (2 gol, 1 asist)" yazıldı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:10
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